«تعليم القاهرة»: تعريف الطلاب بإنجازات الدولة ونصر أكتوبر في ثاني أيام العام الدراسي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام حضور الطلبة بمدارس تعليم القاهرة في اليوم الثاني في العام الدراسي الجديد 2023-2024، والحديث عن نصر أكتوبر المجيد والذكرى العظيمة والإنجازات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

إقبال كبير من الطلبة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، أنّه في إطار تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم، شهد اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024، حضورا منظما وإقبالا كبيرا من الطلاب، والحديث عن نصر أكتوبر المجيد والذكرى العظيمة والإنجازات.