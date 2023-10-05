ورشة عمل مجانية في تقنيات الذكاء الاصطناعي بجامعة المنصورة

أعلنت وحدة الترجمة والتأليف والنشر بمركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة عن عمل وتنظيم ورشة عمل مجانية في مجال الكتابة الأكاديمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بعنوان «Introduction to LaTe: Write Your Paper Right» وهي استخدامات برنامج «LaTeX» في كتابة وتنسيق الأبحاث العلمية.

ورشة عمل بالمجان في جامعة المنصورة

وأشارت الوحدة إلى أن الورشة موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس والمعاونين، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، ويجري عقد الورشة بقاعة التدريب بالمركز.

استمارة خاصة للتسجيل

وحددت استمارة خاصة من أجل التسجيل في ورشة العمل المجانية، من هنا، على أن تكون الأولوية لأسبقية الحجز بالمركز نظرًا لمحدودية العدد، ولا يعتد بالتسجيل الإلكتروني في حالة اكتمال عدد المتدربين بقاعة التدريب.

وتعقد الورشة يوم الأربعاء 18 أكتوبر بداية من الساعة 11:30 داخل مقر الوحدة في المركز بقاعة التدريب.