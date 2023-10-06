«أوقاف الإسكندرية» تكشف تفاصيل إطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن إطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة بهدف تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية، على أن ينعقد في كل مديرية صباح الأحد الثاني من كل شهر، بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر، بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين، بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة.

مقرأة في ختام كل لقاء

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه سيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني، ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له في مقر انعقاد اللقاء أو أقرب مسجد له.

وأتاحت الوزارة للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة، عقد هذا اللقاء مرتين شهريا، الأحد الثاني والرابع من كل شهر؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد عن لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة.

زيارة أبرز المعالم بالمحافظة

وأوضح «عبد الرازق»، أن المديرية ستقوم بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني لتحديد مكان اللقاء أو اللقاءات حال تعددها، وعدد وأسماء الأئمة الذين سيشاركون في كل لقاء، وستعد هذه اللقاءات جزءًا من البرامج التدريبية التي يحصل عليها الإمام، كما سيتم دوريًّا تكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب.

ويشمل البرنامج التثقيفي للأئمة، زيارات ميدانية لأبرز معالم محافظة الإسكندرية، للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع.