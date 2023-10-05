ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف الإسكندرية

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لـ «الوطن»، إن مديرية الأوقاف اختتمت الأسبوع الثقافي الذي أطلقته المديرية من أجل نشر الوعي الديني، ورفع مستوى الثقافة الدينية بين المواطنين، خلال ندوات توعية تمت بالمساجد الكبرى بالإسكندرية، وأُقيمت الليلة الختامية من الأسبوع الثقافي في رِحاب مسجد سيدي بشر الشيخ تحت عنوان: «من الكليات الست حفظ العقل والعرض والنسب».

محاضري الندوة الختامية

وأضاف عبد الرازق، أن الندوة الختامية حاضر فيها كل من الشيخ الدكتور هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور إبراهيم سند، أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا، والشيخ محمد بشير هنيدي «قارئ»، والشيخ محمد عوض الأزهري «مُبتهلاً» في ضيافة الشيخ وسام عبد الحميد إمام وخطيب مسجد سيدي بشر الشيخ.

رفع الوعي الديني للمجتمع

وأشار الشيخ سلامة عبد الرازق، إلى أن الهدف من الأسبوع الثقافي أن تمارس الأوقاف دورها في رفع الوعي الثقافي الديني لدى المواطنين، وتعليمهم مبادئ الإسلام الوسطي، من خلال ندوات يحاضر فيها الشيوخ المتخصصين، ويعلمون الناس السيرة النبوية وقصص الأنبياء بشكل مبسط، إلى جانب تواجد قراء القرآن الكريم والمنشدين والمبتهلين، ولاقى الأسبوع الثقافي إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف مناطق الإسكندرية، ما يؤكد رغبة الناس في تعلم دينهم بشكل صحيح بعيدًا عن التعصب.