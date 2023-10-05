حزب المؤتمر: نرفض أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شؤون مصر

أعلن الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، رفضه بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، ووصفه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا يعكس الواقع بشكل صحيح ويهدف إلى تضليل الرأي العام، والإساءة للدولة المصرية، ولكن مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، والانتخابات الرئاسية ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحدا وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلاً عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شؤون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية، والرد بقوة على كل من تسول له نفسه محاولة فرض إرادته أو تدخلاته على مصر.