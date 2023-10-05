برلماني: الانتخابات الرئاسية تتمتع بمناخ ديمقراطي.. ونرفض الاستقواء بالخارج

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية التي ستخوضها البلاد تشهد وتتمتع بمناخ ديمقراطي وفكري متنوع، وظهر ذلك واضحا من خلال عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية؛ فهناك تنوع فكري ورؤى واضحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، رافضا أي محاولة للتدخل من الخارج في الشأن الداخلي المصري.

وأكد الجبلاوي في بيان له، اليوم، أن المصريين يعشقون تراب بلادهم ولا يحبذون أي تدخل أو استقواء من بعض الأفراد القليلين داخل المجتمع وخارجها بالخارج، مشددا على أن أي استقواء من القلة مرفوض تماما، ولن نقبله وسنتصدى بنشر الحقائق لهذا الهجوم غير المبرر.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن ما تشهده البلاد من تنوع واختلاف أيديولوجيات المرشحين المحتملين، يؤكد وحدة الصف وأيضا يؤكد التنوع والاختلاف وأن هناك معارضة حقيقية.

وأفاد الجبلاوي أن مصر بها مؤسسة قضائية عريقة ستشرف على الانتخابات الرئاسية مما يؤكد نزاهة الانتخابات وصدقها، قائلا: «محاولة البعض سواء كانوا داخل مصر أو خارجها بتشويه الصورة يؤكد قلة حيلتهم وخيانتهم لبلدهم».