تحرير 18 مخالفة تموينية وحالات غش تجاري في كفر الشيخ

كثفت مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، من حملاتها التموينية على الأسواق العامة، والمحال التجارية، بهدف ضبط حالات الغش التجاري ومحاربة الغلاء، وضبط حركة البيع والشراء بالأسواق علي نطاق المحافظة.

ضبط 18 مخالفة تموينية

وأكد المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الحملات التموينية بالمحافظة، تمكنت من ضبط عدد 18 مخالفة تموينية، داخل بعض الأسواق الحرة، وكذلك ضمن حملات تفتيشية علي المحال التجارية، وأصحاب محال بيع الأسماك الحية والمجمدة، وعلى مخابز العيش المدعم.

تكثيف الحملات التموينية لمحاربة جشع التجار

وأضاف حبيب: «وضعنا خطة لتكثيف الحملات التموينية في قري ومراكز كفر الشيخ، وذلك علي مدار الأسبوع خاصة على المدن الساحلية، والتي تكثر فيها حركة بيع الأسماك، وكذلك في الأسواق العامة علي، بهدف محاربة جشع التجار في بيع سلع مبالغ فيها».

تجدر الإشارة أن مديرية التموين والرقابة التموينية قد شنت العديد من الحملات التموينية علي المحال التجارية وتمكنت من ضبط عشرات المخالفات التموينية بالسلع الغذائية واللحوم.