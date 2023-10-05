إقبال بالمنوفية على تأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي: إنجازات تتحدث عن نفسها

تستمر مكاتب الشهر العقاري في محافظة المنوفية، في استقبال الراغبين في تحرير توكيلات لدعم المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تسهيلات من موظفي الشهر العقاري لتحرير التوكيلات، حيث شهدت إقبالا من المواطنين على تأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي.

أبو باشا: جميع فئات الشعب تؤيده

وقال عمرو أبو باشا عضو حزب مستقبل وطن بالمنوفية، إن الإقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري من كافة القرى لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن المواطنين يشعرون بحجم الإنجازات التي تحققت علي مدار السنوات الماضية في كافة المجالات.

وأضاف «أبو باشا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كافة فئات الشعب متواجدة في مكاتب الشهر العقاري لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من سيدات وكبار السن وقطاع كبير من الشباب، فضلا عن وجود ذوي الهمم.

نادر: المدن الصناعية وفرت آلاف من فرص العمل

وقال نادر محمد، أحد أهالي شبين الكوم، إنه ذهب لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الإنجازات خلال السنوات الماضية مثل إنشاء المدن الصناعية التي توفر الآلاف من فرص العمل، يجب أن تستمر، مضيفًا أن مشروعات قومية عملاقة مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة القرى على مستوي الجمهورية من خلال مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت شكل الريف المصري من أبرز الأسباب التي تدفعه لإعادة انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.