بعد شيخ الجزائر.. قطة تصعد على ذراع إمام مسجد في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، واقعة طريفة، عندما دخلت إحدى القطط مسجدًا في بركة السبع، وصعدت على ذراع الشيخ، أثناء ندوة في ذكرى المولد النبوي الشريف، الأمر الذي لاقى تفاعلا بين المواطنين، وجرى تداول المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن الواقعة أشبه بما حدث مع أحد الأئمة في الجزائر.

قصة إمام المسجد والقطة في بركة السبع بمحافظة المنوفية

وأكد الشيخ سامح عبدالعظيم صاحب واقعة جلوس القطة بين يديه أثناء مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بمدينة بركة السبع، أنه فوجئ بدخول القطة إلى المسجد وقفزت بين يديه، وبدأت تتحرك وكأنها تحتضنه، قائلا: "أول مرة أشوف القطة دي في المسجد وحسيت بالدفء أول ما جلست على رجلي».

أول تعليق من صاحب واقعة القطة بالمنوفية

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطة جلست على رجليه وهو ما أثار إعجاب جميع الحاضرين في المسجد، واللذين صوروا بهواتفهم هذه اللقطة ونشروها على مواقع التواصل الإجتماعي وشبهوها بموقف إمام المسجد الجزائري مع القطة.

وأوضح، أن النبي صلي الله عليه وسلم، أوصى بالقطط، وهو من قال عنها ونحن في احتفالات ذكرى مولده «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، مؤكداً أن التعامل بالرفق واللين من توجيهات الإسلام لجميع المسلمين.