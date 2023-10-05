النائب عمرو فهمي: نرفض محاولات المنظمات المشبوهة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

أدان النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر، معتبرا إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية المصرية، وغير مقبول، معربا عن رفضه التام لكل ما ورد في التقرير المشبوه للبرلمان الأوروبي عن مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له، اليوم، أن قرار البرلمان الأوروبي مشبوه ومسيس وغير مقبول، معربا عن رفضه أي محاولات للاستقواء بالخارج، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أي سلطة أو جهة تملك التدخل أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.

وقال «فهمي»، إن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة من المرشحين كافة في تلك الانتخابات، مشددا على أنه لا صحة لما جاء في البيان بشأن التضييق في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت عدد من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التأييدات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

وشدد «فهمي» على رفضه أي محاولات للاستقواء بالخارج، ورفض محاولات المنظمات المشبوهة، والجماعة الإرهابية وقوى الشر للتشكيك في نزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية المصرية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية باستقلالية تامة، وتوفر كل الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ومتابعة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.