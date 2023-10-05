وصول خالد سليم وأمير شاهين لحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

توافد عدد من النجوم وصناع السينما، على مسرح ليسيه الحرية، منذ قليل، لحضور حفل ختام الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ووصل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمطرب خالد سليم والفنان أمير شاهين، والمخرجين محمد عبدالعزيز وهاني لاشين والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، فضلًا عن إلهام شاهين، ومحمد رياض وإلهام صفي الدين.

وشهدت الدورة التي تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، تكريم كل من الفنان خالد زكي، وأهدته التكريم الفنانة شيرين، بالإضافة إلى تكريم الفنانة حنان مطاوع وأهدتها التكريم الفنانة إلهام شاهين.