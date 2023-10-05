مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يختتم دورته الـ39 اليوم

تختتم فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، بمسرح ليسيه الحرية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقاقة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وشهد حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي دورة النجمة إلهام شاهين تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح، حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم.

اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها

وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزة الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس الأحد، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت «لسه الأغاني ممكنة» وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار الدكتور محمد مخيمر ومخرج منفذ محمد طوسون ومكياج وملابس مارينا مجدي.

مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.