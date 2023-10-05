48 زلزالاً تضرب العراق في سبتمبر دون ضحايا.. وحريق نينوى يحصد 100 قتيل

أعلنت هيئة الانواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 48 هزة أرضية خلال شهر سبتمبر الماضي، وأكدت أن 35 زلزالاً حدثت داخل العراق، بينما الزلازل الأخرى كان مركزها خارج العراق ولكن تأثرت مناطق عراقية بها.

عدد الزلازل التي سجلتها العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عبدالعظيم الساعدي، مدير عام الهيئة، أن عدد الهزات المسجلة خلال شهر سبتمبر، بلغ 48 هزة أرضية، منها 35 زلزلًا في العراق، و11 هزة داخل إيران، فضلاً عن هزة واحدة في سوريا.

وأشار إلى أن النشاط الزلزالي داخل البلاد تركز في السليمانية قضاء جمجمال، والتي سجلت 15 زلزلًا، وسجلت أربيل 7 زلازل، وسجلت واسط 6 زلازل، بالإضافة إلى 3 زلازل في نينوى، وزلزالين في ميسان، بينما سجل زلزال واحد في كركوك، وآخر في ديالى.

دخول 28 محطة جديدة لرصد التغيرات المناخية

وأكد أن وزير النقل، رزاق محيبس، وجه باتمام دخول 28 محطة حديثة للعمل في رصد التغيرات المناخية بأسرع وقت.

ولم تتتسبب الزلازل، التي شهدتها المناطق العراقية، على مدار الشهر الماضي، في سقوط خسائر بشرية، في حين سجلت الدولة العربية سقوط أكثر من 100 قتيل، وعشرات المصابين، جراء الحريق الذي اندلع في قاعة «ابن الهيثم» للأفراح، في قضاء الحمدانية، بمحافظة نينوى، شمال العراق.