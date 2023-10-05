زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل اليابان.. وتحذيرات من تسونامي (فيديو)

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، بأنّ زلزالًا بقوة 6.6 درجة ضرب جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وحذّرت من حدوث تسونامي.

زلزال اليابان

وبحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00 «05:00 بتوقيت موسكو»، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو الياباني، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.

تحذيرات السلطات اليابانية

وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، إذ إنّ من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00 «05:30 إلى 06:00 بتوقيت موسكو».