مع أول أيام فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.. ما الأوراق المطلوبة من المرشحين استكمالها؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وتستقبل الطلبات من اليوم الخميس 5 أكتوبر، حتى 14 من الشهر ذاته من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير.

ومع فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، تستعرض «الوطن» الأوراق التي سيقوم المرشح الرئاسي بإعدادها وتجهيزها لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ليتحول من مرشح محتمل إلى مرشح رئاسي، وفي حالة حدوث أي مشكلات في الأوراق والوثائق الرسمية، لا يقبل طلب الترشح، وفقًا لما أعلنه القانون.

الأوراق المطلوب من المرشحين استكمالها

الأوراق المطلوبة من المرشحين استكمالها، هي ما يلي:

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.