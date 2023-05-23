مواصفات وشروط التقرير الطبي للحجاج قبل السفر.. اعرف التفاصيل

يكثر الحديث عن موسم الحج في تلك الفترة من استعدادات من الحجاج والمملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد اشترطت وزارة الداخلية على المسافرين لحج القرعة لهذا العام بعض الشروط التي يجب توافرها في التقرير الطبي الذي يجب تقديمه من الحجاج قبل السفر.

وفي السطور التالية، نعرض شروط ومواصفات التقرير الطبي الذي يجب تقديمه من الحجاج، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

تقرير طبي للحجاج

يكون التقرير الطبي مُعتمدا ومختوما من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المُعلـن عنها، يكون موضحا به حالة الشخص المسافر الصحية تفصيلاً، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

الأوراق المطلوبة من الحجاج قبل السفر

- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 30 أبريل، ويُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- صورة + أصل (للاطلاع) من شهـادة التحصين (Qr-code) بالجرعات الأساسـية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كورونا المُعتمدة دولياً في وزارة الصحة والسكان المصرية.

- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائىي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)؛ قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

ـ 3 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.