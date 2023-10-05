برلمانية: المصريون يرفضون عودة تيار الإخوان مرة أخرى للحياة السياسية

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك قلة داخل وخارج مصر تحاول تشويه الصورة التي تبدو عليها مصر منذ إعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن هذه المحاولات فاشلة رغم كل ما يفعلونه.

وأكدت الكاتب في بيان لها، اليوم الخميس، أن مصرنا الحبيبة ستظل قوية أبية رغم كل محاولات سقوطها، مؤكدة أن محاولات بعض الأفراد الاستقواء بالخارج أمر مرفوض تماما، قائلة: «نحن في حرب حقيقية هدفها النيل من استقرار وأمن البلاد»، موضحة أن دورنا كمواطنين شرفاء يحبون بلدهم التصدي لهذه الشائعات.

وأوضحت أن المصريين يرفضون عودة تيار الإخوان مرة أخرى للحياة السياسية بعد أن وضحت ما يخفونه في داخلهم لبلادنا، مشيرة إلى أن محاولاتهم لتشويه الصورة أمر مرفوض تماما.

وشددت أن مصر بها قضاة أجلاء يقدسون مهنتهم ويحترمونها، وهو ما يطمئن قلب كل مصري على سير العملية الانتخابية المقبلة ونزاهتها، قائلة: «نثق في قضائنا ونحترم قرارته».