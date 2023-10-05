النائب ناصر عثمان: بيان البرلمان الأوروبي «مرفوض» وتدخل سافر في شؤون مصر

استنكر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني.

ولفت في بيان له، إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي، التي أساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأبدى عثمان تعجبه من الطريقة التي تناولها البرلمان الأوروبي، وهي ليست الأولى من نوعها، بل إنه دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة، وورقة يعلو بها صوته من آن إلى آخر، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، وأنه على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية أن تتخذ مبدأ الحياد في التعاطي مع تلك الملفات.

وقال إن الانتخابات الرئاسية في مصر تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائي، وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري.

وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، مشددًا على أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.