النائب محمد صلاح البدري: بيان البرلمان الأوروبي غير مقبول وغرضه تشويه صورة مصر

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، يعد تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، معربا عن رفضه التام لكل ما جاء في التقرير، الذي وصفه بـ«المشبوه»

وأضاف أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمس للواقع بصلة، لأنه عبارة عن كلام مرسل، والغرض منه تشويه الدولة المصرية والإنجازات التي تمت في كل بيت في مصر خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة أن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية، يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب لتشويه صورة مصر أمام العالم.

ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كل الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية، من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات قائلا: «يجب على البرلمان الأوروبي التزام الحياد وتحري الدقة في تقاريره ضد مصر، لأننا لا نقبل التدخل في شئون بلادنا بأي شكل من الأشكال».

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن عودة جماعة الإخوان الارهابية مرفوض رفضا قاطعا من الشعب المصري نفسه، الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين، وحق مؤسسات الدولة، لذلك طرح عودتهم من أحد مرشحي الرئاسة أمر مرفوض تماما.