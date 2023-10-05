حزب الوفد عن بيان الاتحاد الأوروبي: نرفض التدخل في الشأن الداخلي لمصر

علق الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، وتدخله في الشأن المصري، قائلا: «الحقيقة أنا مندهش جدا من تدخل البرلمان الأوروبي فى الشأن الداخلي المصري».

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك اندهاش بتدخل تلك المؤسسة الدولية فى الشأن الداخلي لدولة مثل مصر، لأن مصر ذات سيادة واضحة ومستقلة منذ آلاف السنين، كما أننا نرفض التدخل في الشأن الداخلي.

عمر مصر قبل الإتحاد الأوروبي

وأضاف: «مصر دولة عمرها قبل عمر الاتحاد الأوروبي وقبل معظم دول أوروبا، نحن في حالة دهشة غريبة هؤلاء دعاة الديموقراطية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وهم من ينادون دائما وابدا بإستقلال الدول وسيادتها، لكن فى مداخلة بعيدة نراهم يتدخلون فى هذا الشأن الداخلي».

عملية إنتخابية

واستكمل: «عملية انتخابية بتمر، ونحن نملك وعندنا مرشح فى حزبنا، وبنلف على الشهر العقاري وبنستخرج توكيلات، نعم فى أول يوم كان فيه أزمة، لأن الأعداد كانت غفيرة جدا، وكل أنصار مرشح من المرشحين كانت متكتلة نتيجة لتدافع المصريين على مرشح محدد، لكن قمنا بإستخراج توكيلات من مختلف المحافظات بكل سهولة ويسر، وبنستخرج مئات التوكيلات».

وأوضح أنه جرى مناشدة الهيئة الوطنية لأن الأعداد غير كافية، وجاء الرد سريعًا من وزارة العدل من خلال زيادة الأعداد وانتهت الأزمة.

وأشار الى أن تدخل البرلمان الأوروبي السافر غير مقبول وغير مبرر، كما أننا لدينا قضاء مصري شامخ ومستقل، كما أن الشعب المصري يحترم القضاء ويثق به.