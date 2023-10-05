«حماة الوطن»: بيان الاتحاد الأوروبي مضلل وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن مصر اليوم، مضلل وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر.

وأكد أن هذا البيان مرفوض شكلا وموضوعا، في ظل ما تقوم به مصر من جهود حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان، واستقلال القضاء، موضحا أن مصر حريصة كل الحرص على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ أنها تتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة وتحت إشراف قضائي كامل، ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأوضح نصير في بيان، أن التدخل في أحكام القضاء أمر مرفوض، وأن ما ذكره البيان بالإفراح عن متهم أدين بتهمة السب والقذف وهي جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسي.

وطالب نصير بالاهتمام بالشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، وعدم الالتفاف إلى الادعاءات التي تصدر من هنا وهناك، مشيرا إلى أن مصر حريصة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم الشعب المصري وشعوب الاتحاد الأوروبي، ويعزز السلم والأمن الدوليين.