سكينة سلامة: بيان البرلمان الأوروبي مرفوض.. والسيادة المصرية خط أحمر

أبدت النائبة الدكتورة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، رفضها لما حدث في البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، مؤكدة رفضها لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا.

وأكدت في بيان لها، اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة والتدخل في شؤونها مرفوض بأي شكل، مشددة على أن مصر لديها مجلسي النواب والشيوخ وتعد من أعرق ديمقراطيات العالم معتبرة أن السيادة المصرية خط أحمر.

وأبدت سلامة استغرابها من تدخل البرلمان الأوروبي في مسألة قضائية منتهية بحكم محكمة، متسائلة عن المعايير التي تعامل بها أعضاء البرلمان الأوروبي، وتجاهلهم لحركة البناء والتنمية والقضاء على العشوائيات في مصر، مستنكرة التركيز على مسائل تعتبر شأن داخلي منتهي بحكم قضائي.

ودعت سكينة سلامة أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، ومقابلة سكان العشوائيات والتحدث معهم ليعرفوا ماذا حدث لهم خلال الـ10 سنوات الأخيرة.

وأكدت سكينة أنه لا يوجد تضييق على أي مرشح رئاسي، مستنكرة مزاعم البرلمان الأوروبي التي لا تستند على أي دليل حقيقي معتبرة أنها مجرد ادعاءات فارغة.