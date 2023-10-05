رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسقطنا 11 طائرة بصواريخ سام 2 و3

كتب:

محمد أيمن سالم
10:16 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
اللواء مجدي فؤاد

اللواء مجدي فؤاد

قال اللواء مجدي فؤاد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن صواريخ سام 2 و3 كان لها دور كبير في الحرب، وشاهدتها بعيني وهي تنطلق في الهواء، وأول طائرة أسقطناها كانت بعد عودة قوات الضربة الجوية المركزة التي انطلقت في الثانية ظهرا بـ220 طائرة، وتمكنا من تأمين الطائرات وهي عائدة، وتصدينا لملاحقة طائرات العدو.

إسقاط أول طائرة

وأوضح «فؤاد» خلال فيلم تسجيلي عرضه برنامج «مصر تستطيع» من تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «دي أم سي»، أن أول طائرة أسقطناها كان في الثالثة ظهرا في منطقة بورسعيد بشكل خاص، وكان العدو متفاجئ لأن بورسعيد كانت تحت ضغط جوي كثيف من الطائرات المعادية في محاولة لاختراقها ومهاجمة الجيش الميداني، مضيفا أن امتلاك الصورايخ سهل، ولكن ليست أي دولة تستطيع أن تستخدمها بهذه الطريقة والعقيدة العسكرية المصرية وهي عبقرية الجندي المصري».

اقرأ المزيد:

مجدي شطة يعلق على غناء محمد فؤاد للمهرجانات: «هطلع التوك توك واشتغل عليه»

أحمد فهمي: "مجدي عبدالغني لو مثل هيقعد بيومي فؤاد في البيت"

فوز مجدي نجيب وطلال حيدر بجائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي

دينا فؤاد وهبة مجدي يشاركان محمد رجب بطولة "الأخ الكبير"

هبة مجدي عن بداياتها الفنية: شاركت في "عمو فؤاد" و"بوجي وطمطم"

بالفيديو| لقطات نادرة لمحمد فؤاد في حفل زفاف الفنان المعتزل مجدي إمام