أحد أبطال حرب أكتوبر: أسقطنا 11 طائرة بصواريخ سام 2 و3

قال اللواء مجدي فؤاد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن صواريخ سام 2 و3 كان لها دور كبير في الحرب، وشاهدتها بعيني وهي تنطلق في الهواء، وأول طائرة أسقطناها كانت بعد عودة قوات الضربة الجوية المركزة التي انطلقت في الثانية ظهرا بـ220 طائرة، وتمكنا من تأمين الطائرات وهي عائدة، وتصدينا لملاحقة طائرات العدو.

إسقاط أول طائرة

وأوضح «فؤاد» خلال فيلم تسجيلي عرضه برنامج «مصر تستطيع» من تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «دي أم سي»، أن أول طائرة أسقطناها كان في الثالثة ظهرا في منطقة بورسعيد بشكل خاص، وكان العدو متفاجئ لأن بورسعيد كانت تحت ضغط جوي كثيف من الطائرات المعادية في محاولة لاختراقها ومهاجمة الجيش الميداني، مضيفا أن امتلاك الصورايخ سهل، ولكن ليست أي دولة تستطيع أن تستخدمها بهذه الطريقة والعقيدة العسكرية المصرية وهي عبقرية الجندي المصري».