إنجازات 10 سنوات.. تطوير شبكات الصرف الصحي في القرى بتكلفة 7 مليارات جنيه

استهدفت الدولة المصرية خلال عام 2022- 2023، تطوير شبكات الصرف الصحي في القرى من خلال تنفيذ نحو 180مشروعا، وهو ما سيساهم في رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى نحو %68.

193 مشروعًا للصرف الصحي على مستوى القرى

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، فإن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تولت تنفيذ عدد 193 مشروعًا على مستوى القرى بمختلف محافظات مصر، بتكلفة بلغت 6.9 مليارات جنيه خلال الفترة 2020- 2022.

343 مشروعًا في مجال الصرف الصحي

وأفاد الكتاب أنّه على مستوى الحضر، قامت الدولة بتنفيذ عدد 343 مشروعًا في مجال الصرف الصحي، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 بتكلفة إجمالية بلغت 55.3 مليار جنيه.

كما أسهمت كل تلك المشروعات المنفذة خلال السنوات الـ9 الماضية في إحداث تحسن ملحوظ بنسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر، لتصل إلى %95.6 على مستوى الحضر في عام 2022- 2021 مقارنة بـ%79 عام 2014.

وجاءت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بـ50 % وعام 2023 بـ67%، ونسبة تغطية المناطق الريفية بالصرف الصحي خلال عام 2014 بنسبة 11%، وعام 2021 بنسبة 38 %، وذلك وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.