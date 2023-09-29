علي معلول لمواهب «كابيتانو مصر»: لازم تتعلم من الخسارة قبل المكسب

وجه علي معلول، نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي، نصيحة للفريق الخاسر في مباراة اليوم من الموسم الجديد لبرنامج «كابيتانو مصر».

لازم تتعلم من الخسارة قبل المكسب

وقال نجم النادي الأهلي «الخسارة بتعلم، اللاعيب اللي عايز يبقى نجم كبير قبل ما يتعلم من المكسب والفرحة يتعلم من الخسارة، لما يقع إزاي يقوم بسرعة، ودى هتفرق معاك فى شخصيتك، وفى النجومية اللى انت عايز تعملها».

مواعيد عرض برنامج «كابيتانو مصر»

أما عن مواعيد عرض برنامج «كابيتانو مصر»، فإنه يتم عرضه عبر فضائية «ON»، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، كما يتم عرض بث مباشر للبرنامج على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».