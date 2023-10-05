آخر حصيلة لضحايا هجوم الكلية الحربية بحمص.. مقتل واصابة 320 شخصاً

كشف وزير الصحة السوري، الدكتور حسن الغباش، آخر حصيلة لضحايا ومصابي الهجوم على الكلية الحربية بمدينة حمص، لافتًا إلى أن عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية، وصل إلى 80 قتيلاً، منهم 6 نساء و6 أطفال، وأن عدد الإصابات وصل إلى 240 مصاباً.

اصابات بين النساء والأطفال بهجوم الكلية الحربية

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية تصريحات الغباش لفضائية سورية أكد فيها أن هذه الحصيلة هي حصيلة أولية غير نهائية مشيرًا إلى أن هناك إصابات كثيرة وفيها عدد كبير من النساء والأطفال من أسر الخريجين مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة نظراً لوجود مصابين حالتهم خطيرة.

نقل المصابين للمستشفيات المدنية والعسكرية

وأضاف الغباش أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المستشفى العسكري.

وتحدث الغباش عن الجرحى لافتًا إلى أن وضع الجرحى متفاوت، مؤكدًا أن هناك جرحى يدخلون غرف العمليات الجراحية الضرورية حتى الأن، مشددًا على أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

وشهدت الكلية الحربية السورية بحمص اعتداء ارهابي بالطائرات المسيرة استهدف حفل تخريج الطلاب وتسبب في وقوع مئات القتلى والمصابين.