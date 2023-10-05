سوريا تدين الهجوم على الكلية الحربية في حمص.. وتعلن الحداد 3 أيام

أدانت سوريا، اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، باستخدام المسيرات، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان.

بيان لوزارة الخارجية السورية

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، قبل قليل، أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدما في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على الأراضي السورية، حتى القضاء التام عليها.

إعلان الحداد العام في سوريا

وفي السياق، أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من غد الجمعة، على القتلى المدنيين والعسكريين جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص، مشيرة إلى أنه سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء سوريا وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.