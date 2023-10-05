جيهان مديح: الشعب يرفض عودة جماعة الإخوان الإرهابية.. وبيان البرلماني الأوروبي «مشبوه»

رفضت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مشيرة إلى أنه يعد تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، معربا عن رفضه التام لكل ما جاء في التقرير الذي وصفته بـ«المشبوه»

أضافت «مديح» في بيان، أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع بصلة، استند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مطالبة بضرورة النظر إلى أرض الواقع، وما شهدته الدولة المصرية من الإنجازات، تمت في كل شبر في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضحت أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة أن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية، يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.

ونوهت بأن الهيئة الوطنية للانتخابات، تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كل الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية، من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

وأشارت إلى رفض المصريين جميعا عودة جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أن الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم في حق المصريين وحق مؤسسات الدولة، وأن ما حدث قبل عشر سنوات لن يتكرر مرة أخرى.