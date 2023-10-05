تحالف الأحزاب المصرية يستنكر بيان البرلمان الأوروبي: يتحدث بلسان أهل الشر

استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، في بيان للتحالف اليوم، أن مصر دولة مستقلة، وترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، كما ترفض أي إملاءات خارجية.

وذكر النائب تيسير مطر، أن البرلمان الأوروبي يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، وأن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر سجل مشبوه.

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن مصر لا تنتظر دروسا من أحد، وأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، والهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة.