عاجل.. 7 نصائح لسكان 10 محافظات تضربها ظاهرة جوية فجر اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، تعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية»، لشبورة مائية كثيفة تبدأ من الساعة 4 فجرًا على الطرق الرئيسية والفرعية، والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتمتد حتى الساعة 7 صباحًا وتؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

الشبورة المائية تضرب المحافظات

وحذر خبراء الهيئة السائقين على الطرق السريعة، مطالبين بتوخي الحذر أثناء القيادة لتكون الشبورة المائية ووجهوا 7 نصائح جاءت كالتالي:

-القيادة بهدوء تام

- عدم قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والأخرى.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك

أمطار ضربت المحافظات أمس

وتعرضت محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ»، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة زادت حدتها في مطروح، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية بمتابعة حالة الطقس لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع تراكمات المياه.