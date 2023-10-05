لحظات مؤثرة في وداع ثنائي جديد لـ«كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، رحيل لاعبين جديدين من صفوف الفريق الخاسر في دور المجموعات.

فريق حسن شحاتة

وخسر فريق محمود بكر بقيادة الكابتن أحمد الكاس مباراته في مجموعات «كابيتانو مصر»، أمام فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد.

واختار أحمد الكاس الثنائي إيهاب عبدالله ومحمد عمر ليودعا برنامج «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني بعد خسارة المباراة.

كابيتانو مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية من مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بدأت أحداث الموسم الثاني بعد نجاح كبير للموسم الأول.