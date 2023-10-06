العالم الهولندي توقع 28 زلزالا خلال عام.. كم مرة صدق؟

استطاع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أن يصبح محط أنظار العالم بعد سلسلة من التنبؤات حول الزلازل وأماكن وقوعها، أثارت رعب العالم، ورغم أنه توقع حدوث 28 زلزالا، فإن ليس جميع التوقعات صدقت.

ونرصد لكم في السطور التالية التوقعات الصادقة للعالم الهولندي.

البداية كانت بزلزالي تركيا وسوريا

بداية بزوغ نجمه كانت فور وقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر، الذي توقعه قبل السادس من فبراير الماضي بعدة أيام، ما جعل عدد متابعيه عبر شبكة إكس تويتر سابقا يزيد بشكل جنوني.

زلزال اليابان

وقبل زلزال اليابان بساعات، غرّد عالم الزلازل الهولندي معلنًا استمرار نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين والغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر، حسبما ذكرت العربية.

3 أيام حرجة في أكتوبر انتهت بـ8 زلازل

وكان عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل قد حذر من 3 أيام حرجة من شهر أكتوبر، حددها من 1 لـ3 أكتوبر، وفي باكستان والمناطق القريبة منها، وصدقت توقعات عالم الزلازل الهولندي حيث ضربت 8 زلازل قوية مناطق قريبة من باكستان كما توقع، وقعت هذه الزلازل في الهند ونيبال وأفغانستان، في ساعة واحدة.

توقعاته تثير الهلع

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل قوية وحدثت بالفعل منها زلزال تركيا المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في فبراير الماضي، وكذلك زلزال المغرب الشهر الماضي الذي أودي بحياة 3 آلاف.

على الجانب الأخر يصر علماء الجيولوجيا على أنه لا يمكن أبداً التنبؤ بوقوع الزلازل، بينما يصر فرانك هوجربيتس على أن حركة الكواكب، واصطفافها يتسبب في أنشطة زلزالية على الأرض.