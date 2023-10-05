تحرير 246 محضرا تموينيا لضبط الأسواق في سوهاج

حملات مكثفة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، خلال 48 ساعة، على الأسواق والمحال من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى مركز طما شمال محافظة سوهاج، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 246 محضرًا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة ضبط الأسواق والأسعار والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، حيث أسفرت عن تحرير 246 محضرًا تموينيا مختلفًا.

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين شملت الأسواق والمحال في المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

محاضر خلال 48 ساعة

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال 48 ما بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.