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تموين سوهاج: ضبط نصف طن سكر مجهول المصدر

كتب:

فهد فكري بلوم
05:22 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
ضبط مخالفات بسوهاج

ضبط مخالفات بسوهاج

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، أنه تم ضبط نصف طن، من السكر مجهول المصدر وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بدائرة المديرية.

وتلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا بضبط 500 كيلو جرام سكر غير صالح للاستهلاك البشري، ومجهول المصدر.

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص على حياة المواطنين وسلامتهم.

وأكد وكيل تموين سوهاج، حرصه على ضبط أي مخالفات، ورصد جميع شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

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بقلم فهد فكري بلوم