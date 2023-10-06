علامات تدل على الإصابة بفيروس العين الوردية المنتشر في باكستان.. اعرفها

شهدت باكستان خلال الشهر الجاري انتشارًا كبيرًا لما يعرف بـ«فيروس العين الوردية»، الذي أصاب 400 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق أكثر من 50 ألف مدرسة، في محاولة لوقف انتشار العدوى وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

معلومات عن فيروس العين الوردية

ويعد فيروس العين الوردية أو التهاب الملتحمة هو التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين والجفون، وعادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية أو فيروسية، كما أنه أحد أعراض بعض متغيرات فيروس كورونا وفقا لما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأميركية.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الشافعي، استاذ بقسم الرمد في جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البكتريا والجراثيم والفيروسات تهاجم العين مع تغير الفصول، إذ أن بسبب عدم المتابعة الدورية على العين ومع تغير المواسم تتأثر بالإصابة بالبكتيريا أو الفيروسات التي تكون منتشرة في الجو وتتأثر بها العين.

وتابع «الشافعي» أن التهاب العين الفيروسي أو ما يسمى بـ «العين الوردية» حالة منتشره الآن على نطاق واسع، و تسبب حكة و إحمرار وتورم بالعين يصاحبها إفراز مائي وضبابية في الرؤية وغالباً ما تترافق مع أعراض تشبه نزلات البرد.

العلاقة بين فيروس العين الوردية وكورونا

وهناك علاقة بين فيروس العين الوردية وفيروس كورونا، إذ تعد العين الوردية هي أحد أعراض المتغيرات الأصلية لفيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19، ولكنها أصبحت أقل شيوعًا مع المتغيرات الفرعية اللاحقة، لذلك يتم الخلط بينه وبين التهاب الملتحمه المصاحب لفيروس كورونا، وفقا لما ذكره استاذ الرمد «العيون».

أعراض الإصابة بفيروس العين الوردية

من الممكن ان تظهر أعراض التهاب الملتحمة او فيروس العين الوردية على الأشخاص الذين يصابوا بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو أي فيروس في الجهاز التنفسي ومن هذا الأعراض:

- إحمرار العين

- حكة وحرقان

- تورم الجفن