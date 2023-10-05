رئيس حزب الجيل: البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من منظمات مشبوهة

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إن البرلمان الأوروبي يمتلىء بالأكاذيب والمعلومات الخاطئة، كما أن هدفه منها تضليل الرأي العام العالمي والرأي العام الأوروبي.

منظمات إرهابية مدفوعة الأجر

أضاف رئيس حزب الجيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أنها ليست المرة الأولى التى يحاول فيها البرلمان الأوروبي من خلال معلومات استقاها من منظمات وصفها القضاء المصري بأنها منظمات إرهابية مدفوعة الأجر، إذ أنه يطل برأسه في الشأن الداخلي المصري، ويتدخل في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك إرادتها الحرة.

وتابع: «البرلمان الأوروبي بتدخله لا يخالف فقط القانون الدولي، لكنه يخالف قانونه نفسه، فالبرلمان الأوروبي أنشىء من أجل أوروبا وليس من أجل أن يتدخل في شؤون دولة مثل مصر لها سيادة».

الاتحاد الأوروبي

وأوضح أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث بكلمة واحدة عن الانتهاكات التي تحدث في العالم، لكنهم يتحدثون عن مصر، ويستقون معلوماتهم من منظمات مشبوهة إرهابية، تعمل بالأجر.