عضو مجلس النواب: بيان البرلمان الأوروبي مضلل وضد العقل والمنطق

قال سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي مضلل وضد العقل والمنطق، كما أنه استمرار لنهج غير مقبول.

القيادة السياسية المصرية تؤكد أن الانتخابات حرة ونزيهة

وأضاف عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «القيادة السياسية المصرية تؤكد أن الانتخابات حرة ونزيهة، والأهم أننا أمام إشراف قضائي كامل وأمام مرشحين متنوعين ومختلفين في التوجيهات والأيديولوجيات ولكن يجمعهم حب الوطن، كما أن القضاء المصري معروف بنزاهته وعدم تحيزه».

وتابع: «بيانات البرلمان الأوروبي والبيانات المشابهة خاصة في شأن حقوق الإنسان دائمًا ما تتهم مصر ويفعلون ذلك ليس حبًا في مصر، ولكن لأنهم يريدون أن تعود مصر إلى الخلف ولا تتقدم إلى الأمام».

بيان البرلمان الأوروبي تضمن مغالطات وادعاءات باطلة

وأوضح أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة وهو ما عهدناه من البرلمان الأوروبي.

البرلمان الأوروبي

وأوضح أن البرلمان الأوروبي يعلم جيدًا بأن الأمور تسير في نطاقها السليم في مصر، ولذلك فإنهم يحاولون إحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري للتأثير على الإقبال في الانتخابات ولكن المواطن المصري واعٍ لكل تلك الأمور.