استقرار أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس 5-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال نهاية التعاملات اليومية.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الجنيه الإسترليني وفقا لآخر تحديثات بالبنوك عبر مواقعها على شبكة الإنترنت.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.38 جنيه للشراء، و37.52 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 37.02 جنيه للشراء، و37.55 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.02 جنيه للشراء، و37.56 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك «Cib»

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.14 جنيه للشراء، و37.68 جنيه للبيع، تبعا لآخر تحديثات بنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.14 جنيه للشراء، و37.63 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 37.27 جنيه للشراء، و37.40 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.