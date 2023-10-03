أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، عن ثبات سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في البنوك المصرية، ليواصل استقراره المستمر منذ شهر سبتمبر الماضي، وذلك داخل كافة البنوك المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 37.83 جنيه للشراء و38.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق

- كما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق 38.24 جنيه للشراء و38.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

- وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك قناة السويس 38.17 جنيه شراء و38.35 جنيه بيعا.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

- فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 38.22 جنيه للبيع و38.04 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 38.23 جنيه للبيع و38.02 جنيه للشراء.