رئيس «الصيد الآلي» بالبرلس: الرئيس السيسي جعلنا أعزاء في وطننا

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن بحيرة البرلس شهدت تنمية حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية، ما ساهم في توفير فرص عمل حقيقية للصيادين، مضيفا «نعيش أعزاء في وطننا وننعم بالرزق الوفير من صيد الأسماك من سواحلنا الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وكذلك من صيد الأسماك من داخل المسطح المائي ببحيرة البرلس إثر التنمية التي شهدتها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

الصيادون يشكرون الرئيس السيسي

وقال «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما فعله الرئيس السيسي من تنمية حقيقة في بحيرة البرلس وتعميقها وتطويرها وزيادة المخزون السمكي بها بما يصب في صالح الصيادين، جعلهم يشعرون بالفخر والعزة، مضيفا «نعمل على رد الجميل للرئيس السيسي، حيث جعلنا آمنين في بيوتنا، ونحصل على العائد المادي لنا ولأولادنا من خير مياه بحيرة البرلس، لذلك يوجه جموع الصيادين بالبرلس الشكر للرئيس».

تأييد ومساندة للرئيس السيسي

وتابع: «مهما حاولنا رد الجميل على كرم وخدمات الرئيس السيسي من تطوير ونهوض بمشروعات الثروة السمكية ببحيرة البرلس، لن نتمكن من ذلك، تلك الإنجازات جعلتنا نفخر أننا مصريين، وأن رئيسنا يبذل قصارى جهده لخدمة وطنه وشعبه».