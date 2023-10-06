أول ظهور لعنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح

شارك الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للشاعر عنتر هلال في أول ظهور له بعد الخضوع لعملية القلب المفتوح، وظهر فيها بصحبة محمد محيي وحميد الشاعري.

وعلق «حسني» على الصورة قائلًا: «الحمدلله بعد الغياب عنتر رجعلنا بالسلامة».

وخضع عنتر هلال لعملية قلب مفتوح مؤخرا، وجرى التعامل فيها مع 4 شرايين مسدودة، وصمام للقلب، وذلك كما صرح حسام حسني في أحد البرامج التلفزيونية.

وأعلنت حنين ابنة الشاعر عنتر هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أغسطس الماضي، خضوع والدها لعمليه قلب مفتوح قائلة: «برجاء الدعاء لوالدي بالشفاء العاجل.. تم إجراء عملية قلب مفتوح يوم الاثنين الماضي، وتمت العملية بنجاح الحمد لله.. هو الآن في الرعاية المركزة للتعافي إن شاء الله.. شكرًا لكل من اهتم وحاول التواصل معنا.. دعواتكم».

كما طمأن حسام حسني الجمهور على الحالة الصحية لعنتر هلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: «اليوم أحسن بكثير من الأمس، وبدأ في تناول الطعام، ونحن بانتظار نزوله للغرفة العادية وبدء الزيارة... اللهم لك الحمد والشكر».