خروج الشاعر عنتر هلال من المستشفى.. وابنته تكشف تطورات حالته الصحية

غادر الشاعر عنتر هلال، المستشفى، بعد حجزه بها منذ عدة أيام، على إثر أزمة صحية صعبة مّر بها، ليستكمل رحلة علاجه بالمنزل حتى تعافيه بشكل تام، وذلك حسب ما أعلنته ابنته حنين عبر الصفحة الرسمية لوالدها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونبهّت حنين عنتر هلال، إلى أن الزيارات ممنوعة تمامًا بأمر الأطباء، لحين تماثل والدها للشفاء التام، ولحمايته من التقاط أي عدوى في الوقت الحالي، خصوصًا وأن حالته الصحية لا تسمح بأي إجهاد.

عملية قلب مفتوح للشاعر عنتر هلال

وكتبت ابنة عنتر هلال، عبر فيسبوك لطمأنة جمهوره ومحبيه: «بفضل الله وكرمه وبفضل دعواتكم الصادقة، تم خروج بابا عنتر هلال من المستشفى، وهو الآن في المنزل للتعافي، الحمدلله مازالت الزيارات ممنوعة لتفادي أي عدوى، حتى اتمام الشفاء بإذن الله، فضلًا استمروا في الدعوات بالشفاء العاجل».

الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال

ومنذ عدة أيام دخل الشاعر عنتر هلال إلى المستشفى وخضع لعملية قلب مفتوح، وتغيير نحو أربعة شرايين وتركيب صمام للقلب، ودخل غرفة العناية المركزة حتى استقرت حالته تمامًا، ليستكمل علاجه وفترة النقاهة بمنزله وسط أسرته.