زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، جزر إيزو اليابانية على عمق 10 كيلومترات، وفاق لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزيرة إيزو اليابانية على مسافة 501 كيلومتر جنوب شرق مدينة يوكوسوكا وسط اليابان.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 463 كيلومترا جنوب شرق مدينة تاته ياما.