تفاصيل ظاهرة تضرب عدة مناطق بعد قليل.. تبدأ في الرابعة فجرا وتنتهي صباحا

في الرابعة فجرا من صباح اليوم يكون المصريون على موعد من ظاهرة جوية، تؤثر على الطرق بشكل عام، وتستمر حتى السابعة صباحا، هي الشبورة المائية، وفق بيان صادر من هيئة الأرصاد الجوية والتي أكدت أن هذه الظاهرة تظهر في عدة محافظات في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما دفع البعض للسؤال: ما هي ظاهرة الشبورة المائية أو «الضباب الصباحي» كما يطلق عليها البعض؟

الشبورة المائية في الصباح هي ظاهرة طبيعية، تتكون من سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض، وغالبا ما تكون نتيجة رياح قادمة من مسطح مائي، خاصة البحر المتوسط، حيث تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء الذي يعمل على تكوينها.

وتنشأ الشبورة المائية في اللحظة التي تتلامس فيها الرياح للأرض الباردة، ذات الحرارة المنخفضة، وغالبا ما تتشكل على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية أو المسطحات المائية، حينما يتكثف الهواء المحمل ببخار الماء على مسافات قريبة جدا من الأرض، لتعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، وفق حديث خبراء الأرصاد الجوية.

وهناك عوامل كثيرة قد تساهم في جعل الشبورة المائية أكثر كثافة، منها زيادة نسب الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة على سطح الأرض، وهدوء الرياح، خاصة إذا تزامن ذلك مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ومن المقرر وفق بيان الأرصاد الجوية أن تنحصر الشبورة المائية في تمام السابعة صباحا مع ظهور الشمس، التي تساهم في تبخرها تدريجيا ومن ثم تحسين مستوى الرؤية.

أين تنشط الشبورة المائية؟

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن الشبورة المائية التي ستنشط من الرابعة صباح اليوم، في عدة مناطق على وجه التحديد أبرزها: الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)

- بعض محافظات الوجه البحري.

- مدن القناة ووسط سيناء.

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية

يقدم الخبراء مجموعة من الصائح للتعامل مع الطرق عند ظهور شبورة مائية، يمكن تلخيص هذه النصائح فيما يلي:

- عدم التسرع في أثناء القيادة وتوخي الحذر دائما.

- تشغيل مساحات السيارة وأضواء الانتظار خلال القيادة مع الحفاظ على القيادة بسرعات منخفضة.

- يمكن أن يساهم فتح زجاج السيارة قليلا في منع تكثف البخار داخل السيارة.