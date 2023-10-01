معلومات عن الحزام السحابي.. ظاهرة جوية جديدة تنتظرها مصر

تغيرات جوية مستمرة تشهدها مصر خاصة مع بداية فصل الخريف الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل تدريجي، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بغطاء السحابي «الحزام السحابي» الذي يضفي إحساسا أفضل بحرارة الشمس.

نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن الغطاء السحابي «الحزام السحابي» وفقا لما الدكتور «محمود القياتي» خبير الأرصاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

- هو عبارة عن حزام من السحب يأتي من المناطق المدارية.

- يؤثر على الصحراء الغربية ومناطق من القاهرة الكبري ويصل إلى بعض المناطق الساحلية.

- يعمل على حجب أشعة الشمس.

- يحسن من درجات الحرارة.

- يصاحبه سقوط أمطار خفيفة للغاية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

- يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير على أغلب محافظات شمال البلاد.

- من المتوقع استمرار الغطاء السحابي «الحزام السحابي»، حتى يوم الأربعاء المقبل حيث يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، حيث إن تكون الأجواء خلال هذا الأسبوع خريفية.

هيئة الأرصاد الجوية

من المتوقع أن يكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، إذ قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 والصغرى 24

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.