ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. و«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة

حالة من الطقس المتقلب تعيشها البلاد، بسبب المنخفضات الجوية، والتي من شأنها ضرب العديد من المحافظات، والتسبب في اضطراب حالة الطقس.

لماذا يشعر المصريون بالحر الشديد اليوم؟

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة على المناطق الموجودة بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس.

وحذرت «غانم» خلال تصريحات إعلامية من ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة اليوم بدرجتين عن أمس، بسبب مرتفع جوي، يساعد على رفع درجات الحرارة بالمحافظات، مؤكدة أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون اليوم الخميس، وغدًا الجمعة.

ظاهرة تضرب البلاد الساعات القادمة

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من ظاهرة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كم عن سطح الأرض، وهو ما يسبب حبس الرطوبة في الطبقة القريبة من سطح الأرض، مع زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، ما يسبب الشعور بالحراراة لفترات طويلة، خاصة وإن الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ما يزيد الشعور بالحر.

10 محافظات تتأثر بالطقس الساعات المقبلة

ومن المقرر أن تتعرض عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة إلى سقوط أمطار رعدية أحيانا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وتتعرض محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية» للشبورة المائية الكثيفة، وسط نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلًا عن تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر، أسوان».