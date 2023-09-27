«الأرصاد» تحذّر قائدي السيارات من الشبورة الكثيفة: لا تسرعوا على الطرق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من كثافة الشبورة المائية، وطالبتهم بالقيادة ببطء.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأوضحت الأرصاد، أنّ الشبورة عملت على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السابق ذكرها، لذا يجب القيادة بحذر، والالتزام بتعليمات رجال المرور، والحرص على فتح زجاج السيارة أثناء القيادة، واستعمال مسّاحات الزجاج أثناء القيادة، واستخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة، وترك مسافة كافية بين السيارات على الطرق لتجنب التعرض لأي حوادث، خاصة أنّ الشبورة ستنقشع تدريجيا على نحو العاشرة صباحا.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.