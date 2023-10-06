مواطن بالإسماعيلية: «حياة كريمة» أحدثت طفرة كبيرة في قرى القنطرة شرق

قال محمد فراج هيكل أحد أهالي قرية الفردان في محافظة الإسماعيلية، إن مبادرة حياة كريمة كانت السبب في تحقيق طفرة كبيرة في قرى مدينة القنطرة شرق على مدار العامين الماضيين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كانت السبب في رفع أعباء كثيرة عن المواطن البسيط في مدينة القنطرة شرق، وخاصة أهالي القرية المحرومة مثل قرى السلام وجلبانة والأبطال والتقدم و37 تابعا لها.

حياة كريمة أنقذت أكثر من 100 ألف مواطن

وأكد أن بصمة مشروعات حياة كريمة أنقذت أكثر من 100 ألف مواطن من أهالي قرية القنطرة شرق، من العشوائية وانعدام الخدمات.

وأضاف: «أهالي القنطرة عانوا على مدار سنوات طويلة من قلة مياه الشرب وعدم وصولها إلى 90% من القرى والتوابع، إلى جانب عدم مد شبكات الكهرباء للمناطق البعيدة عن شرق قناة السويس، وندرة الخدمات الطبية، ونجحت حياة كريمة في مد الكهرباء بطول 90 كيلو في عمق سيناء، وتوصيل مياه الشرب للمنازل وتطوير مستشفى القنطرة شرق، والوحدات الصحية».

انتهاء 100% من معظم المشروعات

وقال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إن نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات «حياة كريمة» بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم، وصلت لنسب تنفيذ 100%، فيما يخص نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه وغيرها.