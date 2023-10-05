جامعة سوهاج تطلق «قافلة طبية» بالتعاون مع «حياة كريمة»

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ قوافلها الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا، حيث انطلقت القافلة إلى قرية نجع هلال بمدينة المراغة، وتم خلالها فحص وعلاج 602 مواطن.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن القافلة تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية الريف المصري، وأيضًا استمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة مستوى المحافظة، مؤكدًا حرص الجامعة على إطلاق القوافل الطبية للقرى والمراكز الأكثر احتياجًا على مدار العام، وذلك بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى.

القافلة تجري الكشف لـ602 حالة وتصرف العلاج بالمجان

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي نجع هلال، وتم إجراء الكشف الطبي على 602 حالة من أبناء القرية، بواسطة نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل 31 من الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي إلى المستشفى الجامعي.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية المختلفة منها الجلدية، الرمد، الأنف والأذن، والتخاطب، والأمراض الصدرية، النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، المسالك، الجهاز الهضمي والباطنة والأطفال.

ندوات توعية بالقافلة الطبية

وقال الدكتور أحمد النحاس، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ووكيل كلية الطب البشري لشؤون البيئة وخدمة المجتمع أن القافلة اشتملت على ندوات صحية لتوعية أهالي القرية عن القضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة والمخاطر الصحية والمجتمعية للزواج المبكر.