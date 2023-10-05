تسليم مجمع الخدمات الحكومية بالجلاوية.. هدية «حياة كريمة» لأهل سوهاج

انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمحافظة سوهاج من فرش وتأثيث مجمع الخدمات الحكومية بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بسوهاج خلال المرحلة الأولى من المبادرة وتسليم مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، بقرية الجلاوية إلى الوحدة المحلية لبدء تشغيله بالتعاون مع الجهات المختصة لخدمة 170 ألف نسمة سكان المركز، موفرا على المواطنين مشقة الانتقال إلى المركز، ومدينة سوهاج.

5 معلومات عن المجمع الخدمي بسوهاج

تنشر «الوطن» 5 معلومات عن مركز الخدمات الحكومية، وفقا لوحدة حياة كريمة بسوهاج كالتالي،

-يضم المجمع الخدمي كافة الخدمات الحكومية التي يحتاج لها المواطن، من خلال منظومة رقمية متكاملة وفقا للتحول الرقمي.

-يتكون المجمع من 3 طوابق وفقا لتصميم المباني التكنولوجيا الـ7 التي جرى تسليمها بالمرحلة الأولى لحياة كريمة بسوهاج، وهو دور أرضى و 2 دور علوي.

-يشمل الدور الأرضي بالمركز الخدمي المركز التكنولوجي المرتبط بكل المكاتب الموجودة بالمجمع.

-يشمل الدور الأول من مركز الخدمات سجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد بينما يشمل الدور الثاني وحدة محلية، ومكتب تضامن اجتماعي، ومجلس شعبي محلي.

-يصدر المركز التكنولوجي الخدمات للمواطنين فوريا.

حياة كريمة غيرت خريطة التنمية بسوهاج

قال محمد راشد من مركز ساقلتة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مبادرة حياة كريمة غير بالفعل واقع الحياة بالمركز من قرى مهملة معظمها من القرى الأكثر فقرا إلى قرى تشهد تنمية ونهضة بكل المجالات.

أضافت رويدا وحيد، إنها ما تزال تطمح برؤية المزيد من التطور بالمركز الذي أصبح أبناؤه لديهم أمل بالتنمية، فقديما لم يكن يوجد مدرسة سوى بالمركز والآن حياة كريمة وفرت العديد من المدارس ومركز تكنولوجي جمع مختلف الإدارات الخدمية بمكان واحد، موجهة شكرها للقيادة السياسية.